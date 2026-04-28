בעקבות שורת מקרי הרצח: המפכ"ל הורה על מבצע נגד "פשיעת נוער"

מפכ"ל המשטרה, רנ"צ דני לוי, הורה על יציאה למבצע ארצי נגד פשיעת הנוער, זאת בעקבות ריבוי מקרי הרצח והאלימות שאירעו בשבוע החולף בהם היו מעורבים בני נוער.

במסגרת המבצע, יתוגברו המחוזות בכוחות גלויים וסמויים לצד הקצאת מאות לוחמי מג"ב, בדגש לגזרת מחוז תל אביב, שייפרסו במוקדי חיכוך, אזורי בילוי, מרחבים ציבוריים ובנקודות שבהן קיים חשש להסלמה ולאירועי אלימות.

על פי הודעת המשטרה, המפכ"ל הנחה על הפעלת כלל הכלים המבצעיים, המודיעיניים והחקירתיים, מיצוי מהיר של תיקי החקירה, ביצוע מעצרים ממוקדים ופעילות יזומה נגד מחוללי פשיעה, מסיתים ומעורבים באירועי אלימות.

הנושא עלה לשיח הציבורי בשבוע האחרון בעקבות מספר מקרי רצח שבוצעו בידי בני נוער. כזכור, בערב יום העצמאות נרצח בנימין ימנו זלקה ז"ל על ידי עשרה נערים בני 13-17 בפתח תקווה לאחר שביקש מהם להפסיק לרסס בספריי שלג בתוך הפיצרייה בה עבד. ביום שישי האחרון נדקר למוות דסטאו צקול בן ה-19 בבאר שבע, עד כה נעצרו שני קטינים בני 14 ו-16 בחשד למעורבות ברצח.

כמו כן עלתה לאחרונה לכותרות כנופיית הנוער SSQ הפועלת בשכונת שפירא בדרום תל אביב, שבאירוע אחד על פי החשד ניסו לשדוד שני קטינים במרכז העיר ופצעו אותם באורח קל, ובאירוע אחר תקפו קטינה בת 12.