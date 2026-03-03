ראש נפץ של מיירט שנפל לאחר מטח אתמול (שני) נלקח ע"י אזרח לביתו, שוטרי מחוזי ש"י וחבלני מג"ב איו"ש איתרו והשמידו את הפריט. המשטרה קוראת לציבור לא להתקרב לפריטי אמל"ח.

חבלן מג"ב הבחין במהלך אתמול כי חסר חלקו העיקרי של מיירט בזירה בה טיפל. שוטרי תחנת מודיעין עילית איתרו לבסוף את החלק החסר בביתו של החשוד. בשל הסכנה, פונה הבית ומספר מבנים סמוכים לצורך איסוף הפריט בבטחה על ידי חבלן והעברתו להשמדה.

מהמשטרה נמסר: "אנו מדגישים כי יש להימנע מהגעה לזירות נפילה ולהתקרב או לגעת בשרידים העלולים להכיל חומרי נפץ. יתרה מכך, חל איסור מוחלט לאסוף שרידים וחלקי אמל"ח בשל הסכנה לחיי אדם הטמונה בהם טרם טיפול חבלני המשטרה. דווחו על מיקום הפריט החשוד באופן מיידי למוקד 100 והרחיקו סקרנים".