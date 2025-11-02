הוביל ילדות לשירותים בבית הכנסת: בן 17 יואשם בעבירות מין

כתב אישום יוגש מחר (שני) נגד בן ה-17 מירושלים שביצע על פי החשד עבירות מין בשתי קטינות אותן הוביל בעורמה אל תא השירותים בבית כנסת שסמוך לגן השעשועים.

חקירה רגישה של המקרה שהחלה מיד עם קבלת תלונת הקטינות, הובילה את חוקרי תחנת לב הבירה ממרחב ציון, בשיתוף עם גורמי החקירה מטעם משרד הרווחה בשל גילן, לחשוף מעשים חמורים שביצע החשוד תוך ניצול בעורמה של תמימותן של קורבנותיו - ילדות מתחת לגיל 14.

מחקירת המקרה עלה כי על פי החשד בזמן שהשתיים שהו בגן השעשועים, הוביל החשוד בעורמה רבה את הבנות אל תא השירותים בבית הכנסת הסמוך. זאת אחר זאת הפשיט אותן מבגדיהן וביצע את זממו. רק כאשר פרצה אחת מהן בבכי - נמלט החשוד מתא השירותים והשתיים ברחו בריצה.

ממצאי החקירה וראיות שנאספו על ידי חוקרי 'זירה טכנולוגית' לב הבירה, העלו כי לאחר שנמלט מתא השירותים, הסתתר החשוד בפתח בית הכנסת, משם הביט בקורבנותיו נמלטות והמשיך להסתתר במקום במשך עוד מספר דקות.

במהלך פעילות חקירתית ופעילותו של השוטר הקהילתי האמון על גזרה זאת, הבחין המש"ק השכונתי בחשוד מסתובב שוב בסמוך לגן השעשועים ובסיוע עמיתיו מתחנת המשטרה, ביצעו את מעצרו של החשוד לחקירה.

לשם מיצוי החקירה בעניינו, נעתר בית המשפט והורה על הארכת מעצרו במספר ימים, מעת לעת, במהלכן גובשה תשתית ראייתית נגדו שהבשילה לכדי הצהרת תובע מטעם פרקליטות ירושלים שהוגשה לפני ימים ספורים לבית המשפט ומעצרו הוארך עד מחר לטובת הכנת והגשת כתב האישום.