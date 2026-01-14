באישור המפכ"ל: נצ"מ אבישי מועלם נפגש עם בן גביר בזמן החקירה

פרסום ראשון הערב (רביעי) ב-i24NEWS: באישור המפכ"ל, נצ"מ אבישי מועלם נפגש פעמיים עם השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, זאת בזמן שהתנהלה חקירה נגד הקצין בחשד שניסה לרצות את השר.

מועלם החשוד שפעל שלא כשורה בחקירות במטרה למצוא חן בעיני בן גביר נפגש עם השר באפריל ובמאי אשתקד, בעת שהחקירה מתנהלת והוא מושעה מתפקידו.

מהמשטרה נמסר: "משטרת ישראל לא עוסקת ברכילויות", מלשכת בן גביר נמסר: "אין כל מניעה שהשר ייפגש עם מי שנחקר במח"ש. בעניין זה, ממילא הפגישות אירעו לאחר שהחקירה הסתיימה ובתיאום עם לשכת המפכ"ל".

בתוך כך, לאחר שמסר עדות בפרשה לפני כשנה, מפקד מחוז ש"י במשטרה, ניצב משה פינצ’י, מסר היום עדות במח"ש בפרשת ניצב משנה אבישי מועלם.

כזכור, בעבר פרסמנו כי נצ"מ אבישי מועלם, שהיה נמצא בחופשה כפויה מאז שנפתחה נגדו חקירה פלילית בחשד לשוחד, שב לשורות המשטרה. ההחלטה התקבלה על ידי המפכ”ל, לאחר תקופה ארוכה בה שקל את המהלך.