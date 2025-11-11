"התזמון ברור": צבי סוכות נחקר בפרשת הפריצה לשדה תימן

לאחר הסערה: חבר הכנסת צבי סוכות נחקר היום (שלישי) בפרשת הפריצה לשדה תימן. סוכות נשא דברים עם כניסתו למשרדי יחידת ההונאה דרום בבאר שבע: "נכנס לחקירה בראש מורם וגאה לעמוד לצד הלוחמים שלנו". הוא צפוי להגיש תצהיר בחקירה, ולא יענה לשאלות החוקרים.

"אני מוסר חיבוק גדול למשפחת גולדין שבמשך שנים חיכתה לבן שלהם. הם מסמלים את כל מה שטוב בישראל", אמר, "אין אדם בישראל שלא ברור לו שהעיתוי של היועצת המשפטית לממשלה להביא אותי לחקירה דווקא עכשיו, שנה וחצי אחרי האירועים בשדה תימן - נועד לטשטש את הפשעים שהם ביצעו בפרקליטות ואולי גם במקומות אחרים. התזמון ברור".

הוא הוסיף: "הגעתי לשדה תימן לפני שנה וחצי כדי להגן על הלוחמים שלנו, כדי לשמור על הזכויות שלהם מול מערכת גדולה ועוצמתית שהתגייסה נגדם בכל הכוח. האמת היא שאם אצטרך לשלם מחיר כדי להגן על הלוחמים שלנו, אעשה זאת ואכנס לחקירה בראש מורם".

"אמרתי לא פעם ולא פעמיים, שבגלל שנכנסו אחריי אזרחים לא הייתי עושה את הדבר הזה", סיכם, "זה לא נכון שאזרחים יכנסו , אני כחבר כנסת מותר לי להיכנס, זאת העמדה שלי, עורכי הדין שלי ציינו שמותר לי להיכנס כחבר כנסת".

דוברות ח"כ צבי סוכות

כזכור, הזימון לחקירה נמסר בסוף החודש שעבר. סוכות מסר אז: "כמעט שנה וחצי עברו מהדלפת הקלטת המבושלת של עלילת האונס נגד לוחמי צה"ל בשדה תימן שגרמה לנזק בלתי הפיך למדינת ישראל. אף אחד לא נחקר ואף אחד לא ייחקר. יותר משנה וחצי עברו מאז הציתה נעמה לזימי מדורה בנתיב תחבורה מהיר ולמרות בקשת המשטרה לחקור אותה היא כמובן לא נחקרה וככל הנראה גם לא תיחקר".

"הבוקר פורסם כי פרקליט המדינה והיועמ"שית דחקו במשטרה לזמן אותי לחקירה בפרשת שדה תימן", הוסיף, "לכולם ברור שהזמנה לחקירה של חבר כנסת על אירוע שתועד מכל זווית אפשרית בחלוף יותר משנה לאחר האירוע ובלחץ היועמ"שית, נעשתה אך ורק מטעמים פוליטיים. אכיפה בררנית היא רשע ופשע, ובריונות פוליטית היא מיסודות המשטר הטוטליטרי. בריונות פוליטית לא תרתיע אותי, אמשיך לעמוד לימין לוחמי צה"ל בכל זמן ומקום שאדרש במסגרת החוק בתפקידי כחבר כנסת".