מהמקלט לחקירה: תושב טירת כרמל נעצר בחשד לאונס שכנה במהלך האזעקות
החשוד, בן 29 תושב הבניין, נעצר לאחר שהשכנה דיווחה על חשד לאונס בזמן שהותה במקלט בעקבות אזעקה • מעצרו הוארך והחקירה נמשכת
אוריה קשתכתב צפון
1 דקות קריאה
שוטרי תחנת טירת כרמל עצרו חשוד בן 29, תושב העיר, בחשד לאונס תושבת העיר בשנות ה‑30 לחייה במהלך שהותה במקלט בניין בעקבות אזעקה, היום (שלישי) תבקש המשטרה להאריך את מעצרו בבית המשפט, כשחקירת האירוע נמשכת.
אתמול התקבל דיווח מהקורבן על האירוע. שוטרים הגיעו למקום, איתרו את החשוד והעבירו אותו לחקירה. בסיומה, החשוד נכלא.
