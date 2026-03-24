מהמקלט לחקירה: תושב טירת כרמל נעצר בחשד לאונס שכנה במהלך האזעקות

שוטרי תחנת טירת כרמל עצרו חשוד בן 29, תושב העיר, בחשד לאונס תושבת העיר בשנות ה‑30 לחייה במהלך שהותה במקלט בניין בעקבות אזעקה, היום (שלישי) תבקש המשטרה להאריך את מעצרו בבית המשפט, כשחקירת האירוע נמשכת.

אתמול התקבל דיווח מהקורבן על האירוע. שוטרים הגיעו למקום, איתרו את החשוד והעבירו אותו לחקירה. בסיומה, החשוד נכלא.