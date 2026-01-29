"זרקו עליי חפצים": החייל החרדי שהותקף בהפגנה בי-ם - משחזר

צעיר חרדי, נגד בצה"ל שהיה לבוש במדים, נאלץ לברוח מהמון זועם שיידה לעברו אבנים במחאת החרדים הקיצוניים בירושלים. בתיעוד ממצלמות השוטרים שפרסמנו הערב (חמישי) במהדורה המרכזית, נראים הרגעים בו מחולץ החייל החוצה.

בשיחה עם כתבנו שלומי הלר שיחזר את רגעי האימה: "התחלתי ללכת ברגל כדי להגיע לכיוון התחבורה הציבורית, עברתי דרך רחוב בר אילן והתחילו לצעוק עליי , להיצמד אליי ולהשליך חפצים". בשיחה עם מוקד 100 סיר בקור רוח: "אני תקוע בתוך סופר, יש פה מלא אנשים שמתחילים לזרוק לכיוון שלי דברים".

המוקדנית השיבה כי שולחת שוטרים אליו - ובתוך דקות חולץ מהמקום. ההפגנה התרחשה נגד דרישת המשטרה לנתח את שתי הפעוטות שנפטרו באסון הפעוטון בירושלים.

לאחר שחולץ, שיתף החייל בפוסט בפייסבוק: "בתוך המצור, פגשתי את הפנים היפות של הציבור החרדי, אנשים טובים שחיזקו אותי, אישה יקרה שניגשה ואמרה שהיא גאה בי ובבנה הקצין, ובעל עסק אמיץ שעמד בפתח כחומה בצורה ולא נתן לאף פורע להיכנס בי ולפגוע בי".

