לילה לפני הרצח המחריד: תיעוד האם ובנה בבניין בבת ים

לילה לפני הרצח המחריד בבת-ים, הבן, שרצח על פי החשד את אמו והתאבד, תועדו ביחד נכנסים למעלית בבניין, כך עולה מסרטון מצלמות האבטחה שהגיעו היום (ראשון) לידי i24NEWS. הנרצחת היא תושבת פתח תקווה שעברה להתגורר בדירת הבן כפי הנראה בתקופה האחרונה.

נזכיר כי אישה בשנות ה-70 לחייה אותרה הבוקר ללא רוח חיים ועם סימני דקירה בדירה בבת ים. בכניסה לבניין אותר גבר בשנות ה-40 לחייו, בנה של הקורבן, שרוע על הכביש לאחר שקפץ מהקומה השלישית, כשלצידו סכין מגואלת בדם.

הגבר, בעל עבר פלילי מינורי, אותר על ידי שכניו כשהוא שרוע על המדרכה. הוא פונה לבית החולים וולפסון כשמצבו אנוש, שם נקבע מותו. האישה, אותרה בתוך דירתו. שוטרים שפרצו את הדלת איתרו אותה עם סימני הדקירה על גופה כשהיא מחוסרת הכרה ובהמשך פראמדיקים של מד"א קבעו את מותה.