פוענח רצח הספר בטמרה: שלושה חשודים נעצרו

בתום חקירה סמויה ומאומצת של היחידה המרכזית (ימ"ר) במחוז צפון, נעצרו שלושה חשודים במעורבות ברצח יאסר אבו אל היג'א, הספר בן ה-34 שנורה למוות בתוך מספרה בעיר טמרה ב-7 ביולי, כך הודיעה היום (רביעי) המשטרה.

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כזכור, אירוע הירי הקשה התרחש בשעות הצהריים, כאשר חמושים פתחו באש לעבר בית העסק. כתוצאה מהירי נפצע אבו אל היג'א באורח אנוש ומותו נקבע זמן קצר לאחר מכן, בעוד אדם נוסף שהה במקום נפצע באורח קשה. עם קבלת הדיווח, הגיעו כוחות גדולים של מחוז צפון לזירה, ומפקד המחוז הצפוני, ניצב מאיר אליהו, קיים הערכת מצב מיוחדת שבסופה הוטלה החקירה על הימ"ר.

לאחר שבועות של איסוף מודיעיני ופעולות חקירה, פשטו בלשי ימ"ר צפון על יעדים בעיר והפכו את החקירה לגלויה. במסגרת הפעילות נעצרו שלושה חשודים, תושבי טמרה בגילאי 17, 19 ו-50, אשר על פי החשד היו מעורבים ישירות בביצוע הרצח ובתכנונו. במהלך המעצרים והחיפושים נתפסו ממצאים רבים הקושרים את החשודים למעשה.

בהתאם להתפתחויות ולממצאי החקירה שהוצגו בבית המשפט, מעצרם של שלושת החשודים הוארך בשלב זה עד לתאריך 4 באוגוסט 2026 לצורך המשך פעולות החקירה והכנת כתב אישום.

במשטרת מחוז צפון אמרו כי "פענוח תיקי רצח וסיכול הפשיעה החמורה נמצאים בראש סדר העדיפויות של המחוז, וכי המשטרה תמשיך להשקיע את מיטב המשאבים, האמצעים הטכנולוגיים והיכולות המודיעיניות כדי למצות את הדין עם העבריינים".