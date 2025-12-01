יצא מהארון: נעצר חשוד בהפרת סדר בהפגנת החרדים ברמת גן

המשטרה עצרה אמש (ראשון) תושב בני ברק בן 25 החשוד בהפרת סדר בעת הפגנה נגד מעצר עריק ברמת גן שנערכה בשבוע שעבר. בין החשדות העומדים נגדו גם תקיפת שוטרים במסגרת הפגנה בלתי-חוקית.

במסגרת החקירה, שוטרי תחנת בני ברק-רמת גן איתרו אתמול בערב חשוד שתועד בהפגנה כאשר הוא קופץ על גג רכב של משטרה צבאית וגורם לה נזק.

השוטרים איתרו את החשוד בביתו בבני ברק, כאשר התחבא מאחורי ארון הבגדים. כשהגיעו השוטרים לביתו, החשוד התחבא מאחורי ארון הבגדים, לאחר מכן נלקח למעצר וחקירה שבסופה נכלא.

החשוד נחקר בגין התנהגות פרועה במקום ציבורי, הפרעת שוטר במילוי תפקידו, תקיפה סתם, היזק לרכוש במזיד וחבלה במזיד ברכב. הבוקר הובא החשוד לדיון בבימ"ש השלום בת"א, והחקירה נגדון נמשכת.

כזכור, בשבוע שעבר התקיימה הפגנה בלתי חוקית ברמת גן של חרדים קיצוניים במחאה על מעצר עריק. ההפגנה יצאה משליטה, ומספר מפירי סדר התפרעו במקום תוך שקפצו על ניידת משטרה צבאית ואף הפכו אותה, ותקפו את כוחות המשטרה שנכחו במקום. השוטרים עצרו במקום שני מפירי סדר.