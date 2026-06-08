מבצע רחב היקף של מג"ב התקיים אתמול (ראשון) באזור רמת נגב במטרה לאתר ולהשמיד מתחמי גידול סמים בלתי חוקיים, לפגוע בתשתיות עברייניות ולחזק את המשילות במרחב. יותר מ-21 אלף שתילי מריחואנה, עשרות קילוגרמים של סמים ו-45 מתחמים אותרו והושמדו.

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את המבצע הובילו לוחמי זרוע היישובים של מג״ב דרום בשיתוף שוטרי המחוז הדרומי, כוחות צה״ל, פקחי הסיירת הירוקה, רשות הטבע והגנים, והיחידה האווירית של משטרת ישראל. הכוחות פעלו באמצעות כלי שטח משטרתיים ובליווי רחפנים, כלבן ומסוק של היחידה האווירית.

טרם המבצע בוצעו פעולות מודיעין, סריקות קרקעיות וטיסות איתור, שבמהלכן אותרו עשרות מוקדים החשודים כמתחמי גידול סמים.

עם פרוץ המבצע פשטו הכוחות על 45 מתחמים שאותרו מראש, פעלו לחשיפתם, השמדתם ואיסוף ממצאים וראיות. במהלך המבצע אותרו 45 מתחמים שונים, בהם 33 חממות סמים פעילות, 8 חממות ריקות, מתקן ייבוש אחד מלא ו-3 מתקני ייבוש ריקים. בנוסף פונו שני מתחמי מרעה בלתי חוקיים.

בסיכום הפעילות אותרו והושמדו 21,560 שתילים של חומר החשוד כסם מסוג מריחואנה, כ-80 ק״ג של חומר החשוד כסם מסוג מריחואנה מיובש ומוכן להפצה, וכן 3 פלטות חשיש.