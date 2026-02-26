פרסום ראשון: גניקולוג נעצר בחשד לביצוע עבירות מין במטופלות בגן יבנה

רופא גניקולוג בגן יבנה נעצר היום (חמישי) בחשד בחשד לביצוע עבירות מין במטופלות במרפאה בעיר.

חוקרי תחנת קריית מלאכי פתחו אתמול בחקירה לאחר שבחודש האחרון התקבלו שלוש תלונות מנשים, שלפיהן הרופא ביצע בהן לכאורה עבירות מין במהלך טיפול רפואי. התלונות נוגעות לאחת מקופות החולים הגדולות, הרופא מקבל בקופות נוספות.

השוטרים עצרו את החשוד, תושב גן יבנה, והוא יובא היום לדיון בבית משפט השלום באשקלון, שם תבקש המשטרה להאריך את מעצרו. במשטרה בודקים אם קיימות מתלוננות נוספות.

בתוך כך, הוועדה לקידום מעמד האישה קיימה השבוע דיון מורכב ביותר על מדיניות האכיפה וההליכים המשפטיים בעבירות מין, במהלכו חשפו בזו אחר זו נפגעות אונס ותקיפות מינית עדויות קשות ובלתי נתפסות על שרשרת כשלים של מערכת אכיפת החוק.

לפי דו"ח פרקליט המדינה 2024, 82% מתיקי עבירות המין וההטרדה מינית נסגרו ללא אישום. בנוסף, כ-90% מהעררים על סגירת תיקי עבירות מין והטרדה מינית נסגרים ללא פעולה נוספת. כל צמרת הפרקליטות שבאה לדיון הבטיחה כי כל המקרים ילמדו ויופקו לקחים. במהלך הדיון, פרקליט המדינה עמית איסמן התנצל "בשמה של המערכת כולה".