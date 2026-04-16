הותר לפרסום כי רות אברמוב, תושבת ירושלים בת 75, היא האישה שאותרה אמש ללא רוח חיים במבנה בשכונת נחלאות שבמרכז העיר בשבוע שעבר. שוטרי תחנת לב הבירה עצרו את החשוד, גבר כבן 70, מיד עם תחילת הפעילות המשטרתית בזירה. היום (חמישי) הובא החשוד בפני בית המשפט, שנעתר לבקשת המשטרה והאריך את מעצרו בפעם השלישית לצורך המשך פעולות החקירה.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

חוקרי היחידה ללחימה בפשיעה (יל"פ) במרחב ציון פתחו בחקירה לבירור נסיבות האירוע. החוקרים פועלים כעת לאיסוף ראיות ולבחינת השתלשלות האירועים שהובילה למותה של המנוחה.

גופתה של אברמוב נמצאה בעקבות דיווח שהתקבל במוקד המשטרה, וצוותי רפואה שהוזעקו למקום נאלצו לקבוע את מותה בזירה. המבנה שבו נמצאה שייך, על פי החשד, לגבר שנעצר במקום. בעוד ששמה של אברמוב הותר לפרסום לאחר שמשפחתה עודכנה, זהותו של החשוד ופרטים נוספים מתיק החקירה נותרים בשלב זה תחת צו איסור פרסום.

לאחר שהתגלתה גופה את אברמוב, טל הוכמן, מנכ״לית שדולת הנשים, מסרה בתגובה: "בזמן שאנחנו חגגנו את הפסקת האש עם המשפחה - אישה בת 75 נרצחה והוטמנה במחסן. למגיפת האלימות נגד נשים אין הפוגות. אנו בשדולת הנשים מזועזעות מרצח האישה שנמצאה בחג הפסח במחסן בגן סאקר, לאחר שעל פי החשד הוטמנה שם במשך ימים. היא האישה השביעית שנרצחת מתחילת השנה, מתוכן ארבע נרצחות על רקע מגדרי", הוסיפה, "החשוד, תושב ירושלים, נעצר בחשד לרצח. אנחנו דורשות ממשטרת ישראל לחקור את המקרה לעומק".