"אני אראה לכם מה ז**** עושות": ציטוטים חדשים של החשודה ברצח בניהו רזי

פרשת רצח בניהו רזי: בבית המשפט השלום בירושלים החלו הדיונים להארכת מעצרם של שישה חשודים במעורבות ברצח, בהם שתי בנות הזוג לשעבר של רזי ז"ל וחברו, אגם צרפי ושילת חוטה, החשודות שתכננו את הרצח.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

במהלך הדיון בעניינה של צרפי נאמר כי התחזקו החשדות נגדה. כמו כן נחשפו ציטוטים והודעות של צרפי לחשודים אחרים בתיק קודם לרצח: "אני אגמור אותו היום". עוד כתבה לרזי לפני הרצח: "אמרתם אגם ושילת זו*ות? בוא תראה מה זו*ות עושות, אני אראה לך מה עושים לילדים כמוכם".

לפי המשטרה, צרפי דרבנה את מבצעי הרצח בשיחת וידאו לרצוח את רזי בכך שאמרה להם ולמזל לינור ששון המתווכת: "הם לקחו לנו את הטלפונים, תקנסו אותם". בתום הדיונים בעניינה, מעצרה של צרפי הוארך בשבוע.

בנוסף לצרפי וחוטה, המשטרה תבקש להאריך גם את מעצרם של החשוד המרכזי ברצח אביאור ששון, אימו מזל לינור ששון ששימשה כמתווכת בינו לבין בנות הזוג לשעבר, ושל דויד קרן וקטין נוסף. במשטרה נדרשו לאישור פרקליטות להגשת בקשת מעצרם של הקטינים העצורים בתיק מעבר ל-20 יום.

עם המעצר של אביאור ששון אתמול, המשטרה הודיעה כי נסגר מעגל עם כל המעורבים בתיק, וכולם נעצרו. מעצרו של אביאור הגיע לאחר שהתגלה כי אחיו ניצל את קשריו עם קצינת שב"ס בבית הכלא בו הוא מרצה עונש מאסר, שנעצרה ונחקרה גם היא.