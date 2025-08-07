בפעם השנייה: החוקר הראשי בתיק 4000 מתפטר מהמשטרה

מומלצים -

תת ניצב יואב תלם, שמילא תפקידי חקירות ומודיעין, בהם תפקיד החוקר הראשי בתיק 4000, וניהל את משימת זיהוי החללים האזרחים שנרצחו בטבח ה-7 באוקטובר, הודיע היום (חמישי) על פרישה מהמשטרה.

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר חתם על טופס המאפשר לו לעבור לתפקיד בכיר בפרקליטות, אך שר המשפטים יריב לוין, שהיה צריך לחתום גם - סירב לעשות זאת. זו הפעם השנייה בתוך פחות משנה בה הוא מודיע על התפטרותו מהמשטרה.

כאמור, את מרבית שנותיו בארגון העביר באגף החקירות והמודיעין וביחידות להב 433 ומילא שורה ארוכה של תפקידים, שנקשרו לתיקים מוכרים רבים. בין היתר, שירת כראש מפלג ביחידה הארצי לחקירות הונאה (יאח"ה) בזמן חקירת פרשת הולילנד. בשנת 2013 מונה לראש זרוע חקירות ביחידה הארצית לחקירת פשיעה חמורה ובינלאומית (יאחב"ל) וניהל את חקירת פרשת 512.

בהמשך, במהלך כהונתו כראש זרוע חקירות ביחידה הארצית למאבק בפשיעה הכלכלית (יאל"כ) ניהל את פרשת הצוללות וחקירת השר חיים כץ, ושימש כחוקר הראשי בתיק 4000. בנובמבר 2018 מונה לראש יאח"ה וכעבור שלוש שנים - לסגן ראש אגף החקירות והמודיעין (אח"מ).

בספטמבר בשנה שעברה מונה לתפקיד הממונה למאבק בפשיעה בחברה הערבית - אך הודיע על עזיבתו מהמשטרה כחודש לאחר מכן, בעיצומו של גל רציחות. פרשן I24NEWS לענייני משטרה, משה שטיינמץ, חשף בפברואר האחרון כי ימים ספורים לאחר המועד בו היה אמור לפשוט את המדים, נרשם מאמץ לשכנע אותו להישאר. בין האפשרויות שהוצעו לו אז - העמדתו בראש חטיבה חדשה לבקרה על תיקי הרצח במגזר הערבי וקידום לדרגת ניצב.

עוד נמסר בהודעת המשטרה, כי המפכ"ל רנ"צ דני לוי, נעתר לבקשת הפרישה של תנ"צ תלם , איחל לו הצלחה רבה והודה לו על שירות משמעותי בתפקידי ליבה ובעשייה ערכית במשטרה, על תרומתו רבת השנים למאבק בפשיעה החמורה המאורגנת והאלימה, בפשיעה הכלכלית ובשחיתות הציבורית. השניים סיכמו כי תנ"צ תלם ייצא לחופשת פרישה במהלך חודש ספטמבר הקרוב.

תנ"צ תלם מסר: "אני אסיר תודה על הזכות הגדולה שניתנה בידיי לשרת את הציבור ואת המדינה שירות כה משמעותי ומגוון, כמי שנטל חלק במהלך השנים כמעט בכל צומת משמעותית באח"מ ובלהב ונשלח שוב ושוב לרגישות ולמורכבות שבמשימות מערכים אלה, בשגרה ובחירום, במטה ובשטח גם יחד".

"אני מצדיע לשוטרי ושוטרות משטרת ישראל בכלל, והאח"מ בפרט, אשר פועלים יומם וליל מתוך תחושת שליחות ובמסירות נפש במשימות כה מורכבות ובתנאים מאתגרים ביותר, ואמשיך לפעול למענם ולמען הציבור בישראל כמיטב יכולתי ולמיטב שיפוטי, כפי שפעלתי בעבר", סיכם.