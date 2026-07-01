סכסוך בין עובדים הוביל לקטטה לאלימה בשוק מחנה יהודה | תיעוד

תושב מזרח ירושלים בן 24 העובד בחנות בשוק מחנה יהודה בעיר נעצר השבוע לאחר שהיה מעורב באירוע אלימות בשוק, בעקבות סכסוך עם עובד נוסף בחנות.

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מתיעוד של מצלמות האבטחה במקום ניתן לראות שהסכסוך התפתח לכדי קטטה אלימה בין השניים, מה שהוביל את החשוד לתקוף את עמיתו בראש באמצעות חפץ חד. בעקבות התגרה האלימה הקורבן פונה לקבלת טיפול רפואי, והחשוד נעצר לחקירה.

מעצרו של החשוד הוארך היום (רביעי) בארבעה ימים. בנוסף, בית העסק שבו התרחש האירוע נסגר בצו מנהלי למשך שבעה ימים.