טלטלה בהסתדרות: פשיטת ענק של המשטרה, ארנון בר דוד עוכב

טלטלה בצמרת ההסתדרות: המשטרה פשטה הבוקר (שני) על משרדי הארגון ועצרה עשרות בכירים ועובדים. בין המעורבים בפרשה הוא יו"ר הארגון ארנון בר דוד שעוכב לצד אשתו. בנוסף, נעצרו עובדים במספר רשויות מקומיות. החשד - מינוי דירקטורים תמורת כספי ביצוע. בין היתר, ראש עיריית ראשון לציון מעוכב לחקירה.

למעשה, במהלך הפשיטה בוצעו חיפושים בשש רשויות מקומיות, חמישה תאגידים, שלושים בתים פרטיים ועשרות משרדים בהסתדרות ובמקומות נוספים הקשורים לארגון. כעת המשטרה מנסה לגייס עד מדינה.

למעשה, החקירה החלה לפני כשנתיים ביאח"ה. כל יחידות להב משתתפות במעצרים הבוקר ולהב 433 הושבתה לצורך 350 העדים, פרט לעשרות הנחקרים שצפויים להגיע.

על פי החשד, אחד הבכירים בארגון מנצל את קשריו עם היו"ר בר דוד ומנסה להרחיב את מעגל לקוחותיו באמצעות ראשי ועדים של ההסתדרות - והחשוד הזה מהווה ציר מרכזי בפרשה. בתמורה, ראשי הוועדים נהנים מקשריו של הבכיר החשוד ומסוגלותו למנות דירקטורים בשכר בגופים שונים. לאחר מכן, תאגידים שלמים על כלל עובדיהם עוברים להיות מיוצגים על ידי הבכיר החשוד בביטוחים שונים - והוא גורף לכיסו עשרות מיליונים.

בין הרשויות שבהן הייתה חקירה: עיריית חריש, ראשון לציון, קריית ביאליק, קריית גת, ראש העין, רכבת ישראל, אל על, מכון וינגייט, קק"ל ועוד.

ראש להב 433, ניצב מני בנימין: "הבוקר הפכה לגלויה, חקירה סמויה שנמשכה כשנתיים, במסגרתה נחשפו חשדות לעבירות מתחום טוהר המידות, אשר בוצעו לכאורה על ידי נושאי משרה בשירות הציבורי ובמשק הישראלי. מהחקירה עד כה, מצטיירת תמונה, המלמדת על יחסי 'תן וקח' בין אנשי עסקים וגורמים שונים במגזר הציבורי".