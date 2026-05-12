העליון החמיר את עונשו של אב שפגע מינית בבתו במשך 6 שנים

בית המשפט העליון החמיר את עונשו של אב שהורשע בביצוע עבירות מין קשות בבתו הקטינה במשך שנים, לצד עבירות אלימות כלפי ילדיו הקטינים. עונש המאסר בפועל הוחמר משש וחצי שנות מאסר לשמונה שנות מאסר בפועל, בעקבות ערעור שהגישה פרקליטות המדינה.

על פי הכרעת הדין, הנאשם ביצע בבתו, מאז הייתה בת שש, עבירות מין חוזרות שנמשכו שש שנים והלכו והסלימו עם הזמן. בין היתר העבירות כוללות מגע אסור מעל ומתחת לבגדים, חשיפת איבר מינו בפני הקטינה, הצגת סרטים פורנוגרפיים תוך מתן הסבר על פשרם בניגוד לרצונה, והצעה לקיום יחסי מין מלאים עימו.

כמו כן, באחת ההזדמנויות, הרים המשיב את חצאיתה של נפגעת העבירה, הפשיל את תחתוניה, חשף את איבר מינה, ונגע באיבר מינה באמצעות לשונו, הכל שלא בהסכמתה. בנוסף לעבירות המין נגד בתו, הנאשם תקף באלימות פיזית את שאר ילדיו באמצעות מכות ידיים, סטירות ובעיטות.

במסגרת הערעור נטען כי העונש שנגזר בבית המשפט המחוזי אינו משקף את חומרת המעשים, את עומק הפגיעה הממושכת בנפגעת העבירה הצעירה כל כך, על ידי אביה, ואת הצורך בענישה מחמירה ומרתיעה בעבירות מין בתוך המשפחה. הפרקליטות הדגישה את הנזקים הנפשיים והתפקודיים הקשים שנגרמו לנפגעת העבירה, וכן את הקושי הרב שנלווה לכך שנאלצה להעיד נגד אביה בבית המשפט.

בית המשפט העליון קיבל את עמדת הפרקליטות וקבע כי יש להחמיר בעונשו של האב, בין היתר נוכח חומרת המעשים, הימשכותם לאורך שנים, הפגיעה הקשה שנגרמה לנפגעת העבירה והמחיר האישי הכבד שנאלצה לשלם במסגרת ההליך הפלילי כאשר העידה נגד אביה. בהתאם לכך, הוחלט להעמיד את עונש המאסר בפועל על שמונה שנים, תחת הכלל כי ערכאת הערעור אינה ממצה את העונש. בנוסף בית המשפט קבע כי על האב לשלם לבתו פיצויים על סך של 60 אלף שקלים.