תושב המרכז נעצר בחשד לרצח אחיו בחוף הכרמל, הרקע לאירוע פלילי

תושב המרכז נעצר היום (חמישי) לרצח אחיו בבית מושב במועצה האזורית חוף הכרמל. הקורבן אותר בבית מגורים כשהוא סובל מחבלות בגופו, ומותו נקבע במקום.

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מהמשטרה נמסר כי עם קבלת הדיווח, שוטרי תחנת זכרון יעקב הגיעו למקום ופתחו בחקירה לבירור נסיבות האירוע. מחקירה ראשונית עולה כי הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי.

פראמדיקית מד"א הדס אמיר סיפרה: "כשהגענו לבית הבחנו בגבר בן 41 כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה וסובל מחבלות בגופו. ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו הוא היה ללא סימני חיים ונאלצנו לקבוע את מותו".