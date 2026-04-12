פרסום ראשון: תעודות זהות ביומטריות מזויפות נמכרו לשב"חים

בפעילות של כוחות הביטחון נחשף היום (ראשון) מערך זיוף תעודות זהות ביומטריות ישראליות, שנועד לאפשר לשוהים בלתי חוקיים להסתובב בישראל בזהות בדויה כמעט מלאה. על פי החשד, המערך פעל במשך תקופה ממושכת בשטחי יהודה ושומרון.

במרכז הפרשה עומד תושב כפר עקבה בשנות ה-30 לחייו, שעל פי החשד מכר תעודות זהות מזויפות תמורת סכומים שנעו בין 500 ל-1,200 שקלים. התעודות אפשרו ללקוחותיו לנוע בישראל תוך התחזות לבעלי זהות ישראלית תקפה.

במסגרת פעילות יזומה של מסתערבי מג"ב איו"ש, הוחלט לבצע רכישה מבוקרת מהחשוד. לאחר השלמת העסקה, פשטו הכוחות על ביתו של החשוד ועצרו אותו. במקום נתפסו תעודות ביומטריות מזויפות וכן כרטיסי רב-קו שנועדו, לפי החשד, לשימוש זהות בדויה בתחבורה הציבורית.

בחקירה שנוהלה בחודשים האחרונים ביחידה לפשיעה לאומנית מחוז ש"י, הודה החשוד כי פעל ממניע כלכלי, אף שלדבריו היה מודע להשלכות הביטחוניות החמורות של מעשיו.

על פי ההערכות, מאז תחילת השנה סיפק החשוד עשרות ואף מאות תעודות זהות מזויפות, במסגרת רשת שהיקפה עדיין נבחן. החקירה נמשכת וצפויים מעצרים נוספים.