חשד לרצח בכפר קרע: צעיר בן 29 נורה למוות

מומלצים -

חשד לרצח: צעיר בן 29 נורה למוות היום (חמישי) בכפר קרע. צוותי מד"א שהגיעו למקום איתרו את הצעיר עם פציעה קריטית ונאלצו לקבוע את מותו במקום. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות המקרה, הרקע לאירוע פלילי.

שוטרי תחנת עירון שהגיעו למקום מיד עם קבלת הדיווח החלו באיסוף ממצאים יחד עם חוקרי הזיהוי הפלילי וביצעו מחסומים וסריקות באזור לאיתור חשודים במסגרת החקירה שנפתחה.

חובש רפואת חירום במד"א משה ברנר, סיפר: "הגבר שכב כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה עם פציעות חודרות בגופו. ביצענו בדיקות רפואיות אבל הפציעה שלו הייתה קריטית ונאלצנו לקבוע את מותו במקום".

מדובר ברצח נוסף במגזר שאירע לאחרונה, שכן בשבוע שעבר תושב כפר קאסם בן 20 נדקר למוות על ידי אחיו, עקב סכסוך בתוך המשפחה. תחילה הוא נפצע אנוש ופונה באורח אנוש לבית החולים, שם נקבע מותו. האח בשנות ה-20 לחייו, נמלט ונתפס תוך זמן קצר על ידי שוטרי תחנת קאסם, שפתחו בחקירה ובאיסוף ממצאים בזירה.