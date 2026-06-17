התפתחות בחקירת הרצח שאירע אתמול ברחובות: תושב העיר בן 44, החשוד ברצח אביו בן ה־80, הודה במעשה הן בשיחה למוקד החירום והן בחקירתו במשטרה. בהקלטה שנחשפה הערב (רביעי) במהדורת החדשות של i24NEWS נשמע החשוד אומר למוקדנית: "רצחתי את אבא שלי", ומספר כי דקר אותו בסכין לאחר שחשב כי אביו "רוצה לעשות לו דברים רעים".

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לפי החשד, לאחר ששמע מוזיקה מדירת אביו, ניגש החשוד לדירה הסמוכה, לקח סכין מטבח ודקר את אביו מספר פעמים. לאחר מכן שב לביתו והתקשר בעצמו למוקד החירום. במהלך השיחה הוא טען כי הוא חולה סכיזופרניה וכי לא ידע מה הוא עושה.

שוטרי תחנת רחובות וצוותי מד"א שהוזעקו למקום עצרו את החשוד זמן קצר לאחר מכן ותפסו את הסכין שעל פי החשד שימשה לביצוע הרצח. בחקירתו סיפר כי "שמע קול שאמר לי לעשות את זה". החשוד מוכר לרשויות על רקע נפשי, ומעצרו הוארך. כעת מנסים החוקרים לברר האם מדובר במעשה שתוכנן מראש או בהתפרצות אלימה וספונטנית.

חובש בכיר מיחידת האופנועים של מד"א, רועי בן שושן, סיפר מהזירה: "חברנו למשטרה שהובילה אותנו אל הגבר ששכב כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה. ביצענו בדיקות רפואיות, אך הפציעה שלו הייתה קריטית ונאלצנו לקבוע את מותו במקום".