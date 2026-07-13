פריצת דרך בחקירת רצח בניהו רזי בדירת ה-Airbnb בירושלים: כתבת הפלילים של i24NEWS חשפה הערב (שני) במהדורה המרכזית את פרטי העדות המקורית שהגיש בניהו רזי ז"ל נגד בת זוגו לשעבר, חודשים לפני הרצח.

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את התלונה במשטרה כתב בניהו רזי ז"ל בכתב ידו נגד בת זוגו, החשודה שהזמינה את הרצח - לצד בקשה להוצאת צו הרחקה. "היא הגיעה בעצמה ובנוסף עם גברים כדי להשתמש באלימות פיזית ומילולית כלפיי. במקום העבודה, בבית סבתי, במקום מגוריי, חבריי, וכן לשכונת נווה יעקב", הוא כותב.

"היא הייתה מחכה ליד הבית של סבתי, שם גרתי. בכל דרך אפשרית היא הייתה מבררת היכן אני נמצא ומגיעה לשם במיוחד. שם הייתה מקללת, מרביצה, כותבת קללות על דלת בית סבתי וגם על רכב חבריי, ושולחת הודעות איום".

עוד הוא כותב בעדות: "היו תלונות כוזבות נגדי במשטרה. היא התלוננה על איומים, תקיפה, אונס. היא הייתה מביאה נשים וחברים, הכול כדי ליצור אלימות".

בסיום הדברים כתב בניהו כי "המצב נמשך ואינו פוסק, אלא מחמיר. גם כשאני במעצר בית היא מנסה להכשיל אותי בכל דרך אפשרית, באמצעות יצירת קשר והתגרות אין-סופית".

התלונה הזו מציגה את גרסתו של בניהו רוזי - כעשרה חודשים לפני הרצח. נציין כי באותה תקופה הוגשו גם נגדו תלונות - והוא אף מעיד על עצמו שבאותם ימים היה נתון במעצר בית.

במשטרה בודקים כעת מה אירע בדירה בירושלים בשעות שלפני הרצח. לפי החשד, המנוח וחברו, שנעצר על ידי המשטרה, כלאו את הבנות החשודות בתוך אחד מחדרי הדירה.