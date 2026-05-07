"קשת 12 הבוגדים": כתובות נאצה רוססו מחוץ לאולפני הערוץ

כתובות נאצה רוססו היום (חמישי) מחוץ לאולפני ערוץ 12 בתל אביב. בין המסרים שרוססו על קירות האולפנים: "הרשות השופטת לשפיטה או לשחיתה", "בג"ץ אויב העם היהודי", "סליחה מכוח 100 בשם קשת 12 הבוגדים" ו-"גלי מכשפה". הכתובות נחתמו במילים "על החתום: פלג הנבל". המשטרה פתחה בחקירת האירוע.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

בחודש נובמבר האחרון כתובת נאצה רוססה מחוץ לכניסה לאולפני רשת 13 בתל אביב, בה נכתב "דם הבוגדים עוד יותר לפרסום" - מסר חמור בעל אופי מאיים ואלים.

כשלושה חודשים אחרי המקרה, הפרקליטות הכריעה והודיעה כי מרסס הגרפיטי מחוץ למשרדי רשת 13 לא יועמד לדין על עבירת הסתה לאלימות והעבירה את התיק לתביעה המשטרתית לצורך בחינת העמדתו לדין על השחתת פני מקרקעין.

ל-i24NEWS נודע כי החשד בעניינו נוגע לריסוס כתובות גרפיטי בשלל מיקומים ציבוריים לאורך תקופת המלחמה, ובכללם משרדי עיתון הארץ, גלגל"צ, בית המשפט המחוזי בתל אביב ובסיס הקריה.