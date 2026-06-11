הצעיר שנתפס מצלם את המשפיענית בתא מדידה בת"א - חשוד גם באונס

הצעיר שנתפס מצלם את המשפיענית שיר וויס בתא מדידה בתל אביב - חשוד גם באונס. כזכור, החשוד נעצר אתמול (רביעי) בחשד למעשה מגונה ולפגיעה בפרטיות. התלונה התקבלה לאחר שזהותו נחשפה עם קריאת המשטרה בבקשה לסיוע באיתור מקרים נוספים. מדובר בצעירה שהתלוננה על מקרה מהימים האחרונים.

החשוד נחקר על הפרשה במהלך הלילה, והמשטרה צפויה לבקש את הארכת מעצרו היום, גם בהקשר לחשד לאונס לכאורה וגם בחשד לפגיעה בפרטיות. נציין כי מדובר בשני אירועים שונים.

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באשר לצילום הצעירה בתא: בחקירתו קשר עצמו החשוד למקום, אך הכחיש שצילם את המתלוננת.

כזכור, המשטרה פרסמה לפני יומיים את זהות החשוד בצילום משפיענית הרשת שיר וייס בתא ההלבשה בקניון TLV בתל אביב, וקראה לציבור בבקשה לעזור באיתורו. לפי המשטרה, נאספו במסגרת החקירה ממצאים שונים.

ביום ראשון, התראיינה וויס לדנה ירקצ'י ב"חדר החדשות" וסיפרה על המקרה. לדבריה, היא צולמה בסתר כשהיא מודדת בגד ים בחנות ברשקה בקניון TLV. "עבר עליי יום לא פשוט, מאוד מציף, שיתפה. "הגשתי תלונה במשטרה, אבל מאתמול לא נרדמתי. בגדול זה סתם מקרה רגיל. הלכתי לקניון, נכנסתי לברשקה, ועמדתי בתור לתאי המדידה. החנות הייתה הומה באנשים. לפני שנכנסתי לתא מדידה עמד לפניי בתור גבר. המוכרת הובילה אותנו לשני כיוונים שונים".

בימים האחרונים, המתלוננת פרסמה פוסט ויראלי על הטרדה שעברה לכאורה במהלך בילוי שגרתי בחנות בגדים בתל אביב, ושיתפה: "עבר עליי יום לא פשוט, מאוד מציף. הגשתי תלונה במשטרה, אבל מאתמול לא נרדמתי", סיפרה. "בגדול זה סתם מקרה רגיל. הלכתי לקניון, נכנסתי לברשקה, ועמדתי בתור לתאי המדידה. החנות הייתה הומה באנשים. לפני שנכנסתי לתא מדידה עמד לפניי בתור גבר. המוכרת הובילה אותנו לשני כיוונים שונים".

וויס המשיכה: "תוך כדי שאני מודדת בגדים - מחליפה בגד ים ושמלה - אני שומעת את הגבר הזה מבקש לעבור לתא לידי בטענה שהתאורה בתא שלו לא מספיק טובה. המשכתי בשלי למדוד וברגע שאני מרימה את העיניים שלי למעלה אני קולטת שיש אייפון שמתעד את השניות הארוכות שבהן אני ערומה ומתלבשת. צעקתי 'מישהו מצלם אותי, מישהו מצלם אותי'. הייתי ערומה אז היו לי כמה שניות של הלם שבהן אני צריכה להתלבש על מנת לצאת להתעמת איתו מחוץ לתא. אני יוצאת ורואה שזה הגבר שעמד לפניי בתור וחייך לעברי חיוך מוזר ואז ביקש לעבור לתא לידי".

משפיענית הרשת התייחסה לתגובתו של המטרידן בעימות: "הוא אמר לי שאני ממציאה ולא קרה שום דבר. הוא הושיט לי את הטלפון והראה לי שאין בגלריה שלו תמונות. הוא בזמן הזה מחק את התמונות. אני בטוחה שהמטרידן הזה הוא מטרידן סדרתי".

לסיכום התייחסה המשפיענית לתגובות שקיבלה בעקבות הפוסט: "קיבלתי תגובות של תמיכה. קיבלתי פניות מהרבה בנות שאמרו שזה קרה גם להן. ניסינו להצליב כדי לראות אם זה אותו גבר ולצערי הרב זה לא. זאת אומרת שכל כך הרבה גברים עושים את זה - ממש מתחת לאף שלנו, באור יום, בחנות בגדים כשיש אנשים בסביבה. עצוב לי שזה המצב".