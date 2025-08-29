״הלך לאכול דגים״: בכיר בארגון פשע הפר צו מעצר מנהלי

מומלצים -

פרסום ראשון: בית המשפט האריך היום (שישי) את מעצרו של עיסאם ג׳רושי אשר נעצר בחשד שביצע 15 הפרות בתוך 15 ימים בלבד של צו הגבלה שיפוטי שהוטל עליו מכוח חוק המאבק בארגוני פשיעה. את מעצר הבית המלא שלו העביר בבית מלון בנתניה, אך לפי המשטרה יצא ממנו שוב ושוב, ביקר במסעדות ואף איחר לחזור לשעות ההתאווררות.

הצו שניתן נגד ג׳רושי על ידי בית המשפט המחוזי במרכז כלל שורה של מגבלות: איסור יציאה ממקום שהותו, איסור כניסה לערים שונות בהן רמלה, לוד ותל אביב, איסור שימוש באינטרנט, ואיסור יצירת קשר עם 18 אנשים. למרות זאת, על פי החקירה שהפכה אמש לגלויה, ג׳רושי הפר את התנאים שוב ושוב - כבר מהיום הראשון שבו נכנסו לתוקף.

בדיון הציגה המשטרה תשתית ראייתית שלפיה החשוד יצא מבית המלון שבו שהה במסגרת הצו, ביקר במסעדה ואף חזר באיחור משעות ההתאווררות שנקבעו לו. במשטרה טענו כי ההפרות אינן נקודתיות, אלא חוזרות ונשנות, וכי בוצעו תחת פיקוח עין סמויה שנוהל נגדו במשך שבועות.

במהלך הדיון התייחסו הצדדים גם לשיחה טלפונית שקיים קצין משטרה עם החשוד. בעוד שבמשטרה אמרו כי הקצין הזכיר לו את ההגבלות שעליו לשמור, הסנגורים טענו שמדובר לא באזהרה ברורה אלא בשאלה כללית בלבד אם הוא מודע לתנאים. לטענתם, לא הובהר לו שהוא מפר בפועל את הצו.

ג׳רושי עצמו התפרץ במהלך הדיון ואמר: “הייתי במסעדה, לא הלכתי לרצוח. התעכבתי בכמה דקות שאכלתי דגים. זה מה שאתה מחפש?״. במהלך הדיון תקף סנגורו של ג׳רושי את התנהלות החוקרים, וטען כי אם אכן ההפרות היו ידועות כבר מהיום הראשון היה על המשטרה להטיח בו את החשדות ולאפשר לו להגיב, במקום לנהל חקירה סמויה ולבקש מעצר רק כעת. הסנגורים הוסיפו כי מדובר לכל היותר באיחורים קלים או יציאה למסעדה, וכי ניתן היה להחמיר את תנאי השהות שלו במלון מבלי להביאו מאחורי סורג ובריח.

השופט קבע בהחלטתו כי קיימת תשתית ראייתית מספקת להפרות הצו, וכי עצם העובדה שניתן נגדו צו הגבלה שיפוטי מלמדת על מסוכנותו. לדבריו, “המסוכנות צומחת מעצם ההפרה של צו שנועד להגן על שלום הציבור”. על כן, מעצרו הוארך עד ליום שלישי הקרוב.

בפעם השנייה בלבד מאז נכנס לתוקפו החוק החדש להגנה על הציבור מפני ארגוני פשיעה ולראשונה מאז שהחוק נכנס לתוקף, גם עם מעצר בית בפועל: בית המשפט המחוזי בלוד הוציא צו הגבלה שיפוטי דרמטי נגד ג’רושי. מדובר באחד המהלכים החריפים שנעשו עד כה לפי החוק. בשונה מהצו הקודם (לפני שבועיים) נגד חאלד חמאדה, הפעם גם מעצר בית בפועל.

בעוד שבמקרה של חמאדה (מקורב נוסף לאותו פלג במשפחת ג’רושי) המשטרה לא הצליחה להטיל מעצר בית- כאן הצליחה היחידה להביא להסכמה, שבמסגרתה ג’רושי יישהה במעצר בית מלא במלון בנתניה, למשך 45 ימים. לפי הצו, הוא יכול לשהות אך ורק בחדרו, בלובי, בבריכה, בחדר האוכל ובחדר הכושר וכל יציאה לקומות אחרות תיחשב הפרה של הצו.