לאור יום: אישה נפצעה ונדקרה במאבק עם שודד ברמת גן
החשוד תקף את הקורבן באמצע הרחוב, משך את השרשרת מצווארה ונמלט מהמקום • האישה (54), שהייתה עם בתה, פונתה לבית החולים איכילוב במצב בינוני עם פציעות חודרות • המשטרה פתחה בחקירה ומבצעת סריקות אחר החשוד
1 דקות קריאה
אישה בשנות ה-50 לחייה נפצעה היום (שישי) באורח בינוני במהלך שוד ברחוב המצי"ר ברמת גן. על פי הדיווחים, החשוד תקף אותה באמצע הרחוב, משך את השרשרת שעל צווארה ונמלט מהמקום.
ממד"א נמסר כי התקבל דיווח במוקד 101 על אישה שנפצעה בסמוך לרחוב המעגל בעיר. חובשים ופרמדיקים העניקו לה טיפול רפואי ופינו אותה לבית החולים איכילוב כשהיא סובלת מפציעות חודרות.
לפי המשטרה, האישה הייתה עם בתה בזמן האירוע. כוחות משטרה הגיעו לזירה, פתחו בחקירה והחלו בסריקות אחר החשוד תוך איסוף ממצאים וראיות. החקירה נמשכת.
