המשטרה עצרה אתמול (שני) עורך עיתון חרדי בחשד שהחזיק בביתו שבקריית יערים חומרי פדופיליה. המעצר בוצע על ידי חוקרי מחלק נוער חשיפה בימ"ר מחוז ירושלים, בעקבות מידע שהתקבל במשטרה, לפיו עלה החשד כי החשוד, תושב קריית יערים בן 58, מחזיק ברשותו חומרים אסורים.

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השוטרים פשטו על ביתו של החשוד באמצעות צו בית משפט, עצרו אותו ותפסו ציוד הכולל מחשב נייד ומכשיר טלפון נייד, אך הוא סירב לתת להם את קוד הגישה אליהם. המוצגים הועברו לבדיקה ולמיצוי ראיות דיגיטליות.

החשוד נחקר כעת בחשד להחזקת חומרים אסורים ובפגיעה מינית בקטינים. בית המשפט האריך את מעצרו בארבעה ימים, תוך הוצאת צו איסור פרסום על שמו.

אתמול פורסם כי מהנדס תוכנה בחברת הייטק גדולה בשנות ה-50 לחייו המתגורר במושב יוקרתי בשרון, נעצר ונחקר בלהב 433 בחשד למעשה מגונה בבת משפחה, במסגרת פרשת ההורים הפדופילים.