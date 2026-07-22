מכת הרימונים ברחבי הארץ: ראש דסק הפלילים לי עייש פרסמה היום (רביעי) את האליבי של החשוד בהשלכת הרימון למתחם היוקרה "בלו" בתל אביב, לפיה הוא ישב בכלל בבית קפה באותו הזמן. מעצרו הוארך עד ליום ראשון.

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כאמור, החשוד, פאדי אבו סייף, מכחיש כל קשר למעורבות בהשלכת רימון הרסס לעבר מתחם היוקרה התל אביבי. במהלך חקירתו, טען כי בזמן האירוע המדובר, הוא ישב בבית קפה ברחוב עולי ציון ביפו.

עם זאת, הוא אישר לחוקרים כי אכן בא במגע עם האופנוע, שלפי החשד שימש לביצוע המעשה, אך לדבריו רק הזיז אותו משום שהפריע לו. מנגד, במשטרה טוענים כי קיימים ממצאים נוספים שקושרים את החשוד לאירוע.