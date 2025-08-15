בגלל סכסוך כספי: שלושה תושבי יפו נעצרו בחשד לרצח שב״ח

מומלצים -

המשטרה עצרה אתמול (חמישי) שלושה תושבי יפו בשנות ה-20 לחייהם, בחשד למעורבות ברצח תושב רמאללה שאירע ב-9 באוגוסט ברחוב לבנדה בתל אביב. הקורבן נפצע קשה מירי ומת מאוחר יותר באיכילוב.. הרקע לאירוע, ככל הנראה, הינו סכסוך כספי.

המקרה אירע בשבת שעברה בתל אביב. כאמור, במוקד המשטרה התקבל דיווח אודות שמיעת קולות ירי באזור רחוב לבנדה בתל אביב. מהמקום פונה קורבן הירי, תושב רמאללה, שנפצע באורח קשה וכעבור זמן מה, נפטר מפצעיו במרכז הרפואי איכילוב.

מפקד מחוז ת"א ניצב, חיים סרגרוף שקיים הערכת מצב, הטיל את החקירה על ימ"ר ת"א שהחלו במלאכת איסוף הראיות, במטרה לפענח את הרצח במהירות האפשרית. במהלך החקירה, חלה התקדמות משמעותית אשר הובילה למעצרם של שלושה תושבי יפו בשנות ה-20 לחייהם, בחשד למעורבות ברצח. אתמול, נעצרו השלושה: אדם דעייף, תמים קראג׳ה וקארם גועבה. כאמור, מתחקור ראשוני עולה כי הרקע לאירוע הינו סכסוך כספי והיום הם יובאו לדיון הארכת מעצר בבית משפט השלום בתל אביב.