בית המשפט התיר לפרסם היום (רביעי) כתב אישום שהגישה הפרקליטות נגד ארבעה קטינים בני 16-13 ממרכז הארץ שתקפו באכזריות נער אחר כבן 17 בשל "סגירת חשבון". שניים מהנאשמים בנים, ושתיים בנות.

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מכתב האישום עולה כי אחת מהנאשמים, נערה בת 15, החליטה לפגוע בקורבן על רקע חשדה כי הוא מתכוון להעביר תמונות וסרטונים אינטימיים שלה לבן זוגה, שאף הוא נאשם בכתב האישום. לכן, היא קשרה קשר עם שאר הנאשמים, והם הגיעו ביחד סמוך למקום מגוריו של הקורבן במרכז הארץ כדי לתקוף אותו. כתב האישום מייחס לנאשמים ביצוע עבירות בצוותא של חבלה בכוונה מחמירה, גניבה, קשירת קשר ועוד.

מהפרטים עולה כי הנאשמת ביקשה מהקורבן לצאת מהבית כדי לדבר, ובעודם מדברים ברחוב, קראה נאשמת נוספת לשני הבנים, כאשר אחד מהם הוא בעל ידע ומיומנות באומנויות לחימה, והשניים התנפלו על הקורבן והכו אותו באכזריות בבעיטות ובאגרופים בכל חלקי גופו.

שני הנאשמים הבנים המשיכו להכות את הנער ולבעוט בו גם לאחר שהתמוטט, בעודו שרוע על הקרקע ומדמם. בזמן הזה צפו שתי הנאשמות במתרחש, ואחת מהן אף תיעדה את התקיפה באמצעות הטלפון הנייד. הנאשמים לקחו את הטלפון הנייד של הנער ונמלטו מהמקום, כשהם מותירים אותו פצוע ומתבוסס בדמו.

כתוצאה מהתקיפה הובהל הקורבן לבית החולים שניידר, שם אושפז במחלקת טיפול נמרץ ילדים עם חבלות קשות. שלושה מהנאשמים נעצרו סמוך למועד האירוע. הנאשם הרביעי ברח מהמשטרה ואותר כעבור כחודש וחצי.

בפרקליטות ביקשו להורות על מעצרם של הקטינים עד לתום ההליכים המשפטיים וציינו כי הם פעלו יחד בחוסר רסן מוחלט בשיטה של "מארב מתוכנן" והפגינו אכזריות יוצאת דופן. עוד צוין: "לא מדובר באירוע ספונטני, אלא בתקיפה מתוכננת וקרה, אשר נועדה להטיל מורא ולגרום לנזק גופני קשה ביותר. הפקרת הקטין כשהוא פצוע ומעורפל הכרה, מחרחר ונחנק מדמו, מבלי להזעיק עזרה רפואית - מלמדת על קהות חושים מוחלטת ועל זלזול עמוק בחיי אדם".