"אשתי זרקה ודרסה את הטלפון": תמליל חקירת סנ"צ עמית פולק שנאשם בשיבוש חקירה | משה שטיינמץ

תמלילי החקירה במח"'ש של סגן ניצב עמית פולק, שאשתו זרקה את הטלפון הנייד שלו לים ונאשם בשיבוש חקירה, שנחשפים היום (חמישי) מעלים כי חילופי דברים חריפים שהתנהלו בינו לבין החוקרים סביב היעלמות המכשיר. בין היתר פולק אמר כי "אשתי זרקה את הטלפון ודרסה אותו, אמרה שאין אפשרות לשקם אותו".

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

על פי התמלילים, פולק הגיע לאחת מחקירותיו כשהוא מחזיק מכשיר טלפון אחר, שלדבריו שייך לבתו. כאשר נשאל מדוע לא הביא את מכשירו האישי, השיב כי הטלפון שלו "נדפק" בעקבות תקלה. בהמשך החקירה הסביר כי אשתו לקחה את המכשיר בטעות, שמה אותו על הגג של האוטו וכי כך הוא נפל ונשבר.

אלא שבהמשך, לאחר שהחוקרים הציגו בפניו מידע שלפיו בוצעו לכאורה שיחות מהמכשיר גם לאחר המועד שבו נטען כי נשבר, הם שבו והקשו עליו בנוגע לגרסתו.

בשלב מסוים בחקירה התייחסו החוקרים גם לצבעי המכשירים. לאחר שפולק ציין כי מכשירו היה שחור, נשאל כיצד אשתו התבלבלה בינו לבין מכשיר ורוד ששייך לה. פולק השיב כי לא מדובר היה בבלבול בין המכשירים, אלא בכך שלקחה את שניהם יחד.

החוקרים הטיחו בפולק כי לגרסתם הוא הגיע לחקירה ללא המכשיר "בכוונה תחילה" במטרה לשבש את החקירה, ואף טענו כי העביר מראש חומרים מסוימים למכשיר אחר כדי שיוכל להציגם במהלך החקירה.

פולק דחה את הדברים מכל וכל. "שקר וכזב, אלה מחשבות שלך", השיב לחוקר. "אני אשמח שתציג לי את הראיות, כי לא יכול להיות ראיות. מדובר בשקר".