רצח ימנו זלקה: בית המשפט הציב דד-ליין לחקירה, כתבי אישום צפויים בשבוע הבא

פרשת רצח ימנו זלקה: בית המשפט הורה הלילה (רביעי) למשטרה להשלים את החקירה עד יום ראשון, לצד ציפייה שעד אז תוגש הצהרת תובע.

בצוות החקירה של יל"פ שרון מתכוונים להשלים את החקירה עוד קודם - כבר ביום חמישי. ההערכה היא כי כתבי אישום בפרשה יוגשו כבר באמצע השבוע הבא.

לפי תמלילי חקירתו של בן ה-17 במעורבות באירוע הקטלני, שנחשפו אמש ב"מהדורה המרכזית", עולה כי בין החוקר לקטין ישנו ניסיון עקבי להרחיק את עצמו מזיהוי המעורבים האחרים ומפרטי האירוע.

במהלך החקירה הציג החוקר לחשוד סרטונים מהזירה וניסה להבין ממנו מי הן הדמויות המופיעות בהם ומי מהן החזיקה בסכין ששימשה לרצח. החשוד הודה כי נכח במקום: "הייתי שם, ראיתי בלאגן וכל מני אנשים רבים", אך לא הסכים לזהות את חבריו או את האדם החמוש בסכין, תוך שטען כי "הייתי בלי משקפיים, לא ראיתי כלום. לא יודע מי היה".

החוקר הטיח בחשוד: "גם כשדיברת איתו לא ראית? מה אתה עיוור?", ועל כך השיב הנער: "מההתחלה הייתי בלי משקפיים, לא ראיתי כלום. לא זוכר".

בשלב מסוים הטיח החוקר בחשוד כי הוא נראה בסרטונים כשהוא מכה באגרופים. הוא לא הכחיש את האלימות, אך טען כי אינו זוכר את הפרטים: "לא זוכר... פשוט הרבצתי. לא זוכר. חבר שלי רץ אז הצטרפתי".