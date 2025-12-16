מקרה חמור באשקלון: חשוד ירה לעבר ילדים בגן וצילם אותם

אירוע חמור אירע על פי החשד באשקלון היום (שלישי), כאשר חשוד ירה לעבר גן ילדים ואף צילם את הילדים שהיו בחצר. לפי הגננת, גבר שהיה בתוך רכב מאזדה שחורה, צילם את הילדים, וכאשר הסייעת יצאה החוצה, הוא הסתכל עליה וצחק. לאחר שצעקה עליו הוא עזב את המקום. מספר ילדים דיווחו שירה עליהם כדורי גומי.

לאחר מכן הילדים רצו חזרה לגן ואמרו שהרכב חזר. הסייעת יצאה החוצה וראתה אותו נוסע מהמקום. אחד הילדים בגן, כבן 6, דיווח לגננת כי האיש שנמצא ברכב ירה עליו כדור גומי מאקדח צעצוע ופגע לו במצח, הסייעת והגננת לא ראו זאת כי היו עסוקות בהכנסת הילדים לגן.

עם זאת, לדברי הגננת אין סימן למכה על הילד. כמו כן, שני ילדים נוספים אמרו שירו עליהם כדור גומי אך לא פגעו בהם, ההורים שלהם עודכנו והופנו לתחנת המשטרה בעיר. תיאור החשוד: גבר לובש קפוצ'ון בצבע בז' עם זיפים ושיער מתולתל.

מהמשטרה נמסר כי "תוך דקות מקבלת האירוע הגיעו למקום שוטרי תחנת אשקלון, אספו ראיות וממצאים ונפתחה חקירה במטרה להגיע לחקר האמת ובירור נסיבות האירוע".