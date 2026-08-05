בית המשפט אישר הבוקר (רביעי) לפרסם כי הקבלן ואיש העסקים דודי אפל הוא החשוד המרכזי בפרשת הסתרת הנכסים בשווי עשרות מיליוני שקלים. לצידו, חשודים בפרשה מספר גורמים נוספים, בהם עו"ד מיכאל קליינר, נשיא בית הדין של הליכוד.

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כאמור, לאורך השנים שמו של אפל נקשר למספר פרשות פליליות וציבוריות. בין היתר, בדצמבר 1986 נעצר בחשד למתן שוחד לחוקר בכיר של מס הכנסה ובמאי 1989 נעצר בחשד לגניבה ומרמה בפרויקט פינוי "מעברת חוטר". בנוסף, בחורף 2004 הוגש נגדו כתב אישום ב"פרשת האי היווני", לפיו העביר לראש הממשלה דאז, אריאל שרון ז"ל שוחד. עם זאת, לאחר מספר חודשים בוטלו סעיפי האישום נגדו.

בנוסף, באפריל 2010 הורשע בעבירות של מתן שוחד למספר ראשי ערים ונידון לשלוש וחצי שנות מאסר וקנס. הוא החל לרצות את עונשו באוגוסט 2012 והשתחרר כשנתיים מאוחר יותר לאחר ניכוי שליש ממאסרו. הוא נמצא בהליך פשיטת רגל החל משנת 2011 ובדצמבר 2021 נעצר בחשד להעלמת מס בהיקף של מיליוני שקלים.

קליינר הוא משפטן וחבר כנסת לשעבר, המשמש מאז יולי 2013 כנשיא בית הדין של הליכוד. הוא כיהן כחבר כנסת בארבע כנסות שונות, כאשר כהונתו הראשונה היתה בכנסת העשירית.