לקראת כתב אישום: הצהרת תובע נגד קרוב המשפחה של ראש השב"כ

המשטרה צפויה להגיש היום (שני) הצהרת תובע, לקראת כתב אישום, נגד קרוב המשפחה של ראש השב"כ דוד זיני ומעורב נוסף החשודים במעורבות בפרשת ההברחות לעזה. כזכור, בשבוע שעבר הותר לפרסום כי קרוב משפחה של ראש השב"כ חשוד בפרשת הברחת הסחורות לעזה במקביל הובהר כי לראש השב"כ אין כל נגיעה לחשדות עצמן.

אתמול פורסם ה-i24NEWS כי הפרקליטות צפויה להגיש היום כתב אישום נגד תשעה מעורבים בפרשת הברחות הסחורות לרצועת עזה. החומרים שהוברחו מוגדרים כחומרים דו שימושיים - חומרים שאינם אמצעי לחימה אך עלולים לשמש ארגוני טרור.

בנוסף, בפרקליטות התקבלה החלטה עקרונית להגיש כתב אישום גם נגד קרוב משפחתו של ראש שב"כ זיני, אף שלא מדובר בסחורה דו שימושית אלא בסחורה אזרחית.

כזכור, פרסמנו כי על פי החשד - המבריחים העבירו את הסחורה באמצעות שיירות צה"ל. הפרשה נחקרת כבר למעלה מחודש וחצי - כאשר במרכזה חשד להברחת סחורות לרצועה תמורת בצע כסף. בין החשודים גם קרוב משפחתו של ראש השב"כ דוד זיני, שלא חשוד בפרשה בעצמו.