עיכוב ביצוע לשחרור החשודים בהצתת הפחים ליד מעון רה"מ

בית המשפט המחוזי בירושלים שיחרר היום (ראשון) למעצר בית את ארבעת העצורים בהצתת הפחים סמוך למעון ראש הממשלה בירושלים לפני כחודשיים. עם זאת, הפרקליטות קיבלה צו עיכוב ביצוע למשך 48 שעות.

הארבעה חשודים שהציתו פחים סמוך למעון רה"מ בשכונת רחביה, שהביאו להבערת רכבו של חייל מילואים במחאה למען החטופים. הם עצורים מאז יום האירוע ב- 3 בספטמבר 2025. בעקבות התסקירים שהוגשו לבית המשפט, אשר המליצו על חלופת מעצר עבור הנאשמים, בחנה הפרקליטות את עמדתה על בסיס ממצאי התסקירים והודיעה בדיון כי היא מבקשת ששלושה מבין ארבעת הנאשמים ישהו במעצר בית בפיקוח אלקטרוני, למעט מרק פויגל, שלגביו נותרה עמדתה כי יש להותירו במעצר.

במהלך הדיון הדגישה הפרקליטות את חומרת המעשים ואת הסיכון שנשקף מהם לציבור. לדברי נציג הפרקליטות, מדובר במעשים שתוכננו מראש, כללו תיאום, הצטיידות בחומרים דליקים והכנה מוקפדת לביצוע, לצד פעולות משמעותיות של שיבוש מהלכי חקירה. הפרקליטות ציינה כי מדובר באירוע בעל גוון אידאולוגי מובהק, שבוצע בצוותא ובאופן מאורגן.

נציג הפרקליטות אמר בדיון כי "מדובר באירוע בעל מאפיינים ייחודיים. לא מדובר בתיק הצתה רגיל של איזה פח נידח או צמיג על כביש, ולא מדובר על תיק רגיל של מחאה או הפרת סדר. אנחנו מדברים על התארגנות עבריינית, מתוכננת ומוקפדת, מלאת מהלכים לשיבוש חקירה, שהיא מסוכנת מאוד ואפילו הובילה לנזק בפועל…אין דבר וחצי דבר בין חופש הביטוי והזכות להפגין לבין האירוע הזה. זה אירוע עברייני".

הוא הוסיף: "מדובר בניסיון להצית שש מיחזוריות דליקות שמכילות פלסטיק וקרטונים. במקביל, במספר נקודות סביב בית רוה"מ, בלב שכונת מגורים צפופה, וזאת במטרה ליצור טבעת אש סביב. המונח טבעת אש הוא לא מונח פרי דמיוננו, אלא שהוא נאמר מפיו של אחד הנאשמים, והוא גם עולה ברמה הרעיונית גם מההתכתבויות של אחד הנאשמים".

בהתייחסו לנאשם מרק פויגל, אמר נציג הפרקליטות כי מדובר בדמות המרכזית והדומיננטית באירוע: "לאחר מכן, שלח פויגל בקבוצה לכולם: 'היה אקט אגרסיבי וכדרכו בחיים - התכלה והסתיים. אני מקווה שזה יהווה עיבוי אימפקט ומסר על כך שסביבתו מתחילה באמת לבעור. בסוף הבסטיליה תיפול בדרך זו או אחרת. מבחינת המחאה זו היתה פעם ראשונה של לחרוג מהיותנו 'ילדים טובים ירושלים'".

נציג הפרקליטות הדגיש גם כי התכנון המוקפד, ההנחיות שנתן פויגל למציתים לפני ואחרי האירוע, הניסיון לשבש את החקירה מיד לאחר מכן וכן התמונה העולה מתסקיר שירות המבחן, כולם מצביעים על מסוכנות גבוהה ומצדיקים את עמדת המדינה שלא לשחררו ממעצר בשלב זה.

בתום הדיון קבע בית המשפט כי ארבעת הנאשמים ישהו בתנאים מגבילים, בין היתר מעצר בית מלא. בית המשפט קבע בהחלטתו: "המשיבים תכננו בתחכום את העבירות, תוך שלמרבה המזל, חרף פוטנציאל האש החמור לא נגרמו נזקים חמורים והמשיבים גם לא הסתכלו לאחור לאחר הצתת האש ולא בחנו את השלכות מעשיהם… נחה דעתי שיש בשיחרורם של המשיבים לחלופת מעצר בפיקוחם של המפקחים שניתן לסמוך עליהם… באזורים מרוחקים ממוקם ביצוע העבירה, כדי להפחית את המסוכנות הנשקפת מהמשיבים״.

אתמול מאות מפגינים התכנסו מחוץ לכלא הדרים, לשם הועברו הנאשמים שנעצרו תחילה בכלא ניצן, בקריאה לשחרורם. בין היתר נשאו המוחים שלטים עם הכיתוב "שחררו את עצורי הפחים".

כזכור, לפני כחודש הגישה הפרקליטות לבית המשפט המחוזי בירושלים כתב אישום נגד ארבעה פעילי המחאה: מארק פויגל (57) מתל אביב, עמוס דורון (60) מרמת גן, שמואל ראובני (61) מהרצליה ואייל גילר (54) מנתיב העשרה.