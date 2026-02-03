רצח שני תוך יממה: צעיר נורה למוות באעבלין, הרקע פלילי

האלימות בחברה הערבית: רצח שני תוך יממה התרחש הלילה (בין שני לשלישי) ביישוב אעבלין שבגליל המערבי, כאשר צעיר בן 26 נורה פונה לבית החולים, שם נקבע מותו.

המשטרה החלה לחקור את נסיבות האירוע, ונכון לעכשיו נראה כי הרקע לרצח הינו פלילי. במסגרת החקירה נעצרו 14 חשודים משתי המשפחות של המעורבים ברצח.

אתמול בשעות הבוקר נורה למוות ראוף מריסאת, בן 50, גם הוא מהיישוב אעבלין. המשטרה חוקרת כעת גם את הרצח הזה, ונבדק חשד לגבי מעורבות בסכסוך ממושך שכבר גבה מספר רב של קורבנות.

שני מקרי הרצח הללו מצטרפים לסטטיסטיקה עגומה, שמראה כי מתחילת השנה ועד סוף חודש ינואר נרשמו 27 מקרי רצח בחברה הערבית. בשנת 2025 נרצחו בחברה הערבית 252 בני אדם, והיא הוגדרה כשנה הקטלנית ביותר בחברה הערבית במדינה.

לפני כשבועיים הוכרזה שביתה כללית במגזר הערבי על ידי ועדת המעקב של החברה הערבית, במחאה על אוזלת ידה של המשטרה במיגור הפשיעה תוך התמקדות בעיר סכנין, בה בעלי העסקים מתלוננים זה זמן רב על ניסיונות חוזרים ונשנים של גביית דמי חסות מצד גורמים עבריינים.