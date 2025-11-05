האם הקשישה שחשודה ברצח בתה ברחובות שוחררה ממעצר

שבועיים לאחר המעצר: האם בת ה-78, שחשודה ברצח בתה, שוחררה היום (רביעי) ממעצר בשל היעדר ראיה מרכזית בתיק, כך פרסמה היום לראשונה ראש דסק הפלילים ב-i24NEWS לי עייש.

כזכור, לאחר שגופת אישה אותרה בדירה בעיר, התברר כי האם חשודה ברצח בתה לאחר תכנון. על פי חקירה ראשונית האם ובתה היו לבדן בבית - ולא נכנס גורם שלישי חיצוני.

לאחר מכן, חלה התפתחות משמעותית בחקירה, כאשר בין הראיות שחיזקו את החשד נמצא מכתב שהותירה האם ואותר בדירה. המכתב מצביע על מודעותה של האם למצב של בתה ו"מדבר בעד עצמו" - כך לפי גורם המעורה בפרטים.

האם, שאושפזה בבית חולים תחת שמירה, לא שיתפה תחילה פעולה עם החוקרים ושמרה על זכות השתיקה.

ממצאי הנתיחה הראשוניים הצביעו כי לא מדובר במוות טבעי - וככל הנראה מדובר במוות כתוצאה מחניקה. על הבת אותרו סימני חבלה, ללא פצעי דקירה.