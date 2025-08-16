מומלצים -

בפרשת פדופיליה שנחשפה השבוע בלאס וגאס, ארצות הברית, נעצרו שמונה חשודים, בהם עובד מערך הסייבר הלאומי בן 38. החשוד, טום ארטיום אלכסנדרוביץ', משמש כראש אגף הגנה טכנולוגית במערך. נגד השמונה עומדים אישומים פליליים של פיתוי ילד עם מחשב לצרכי מין, עבירה שעונשה יכול להגיע ל-20 שנות מאסר.

בתקשורת בלאס וגאס נטען כי אלכסנדרוביץ' פעיל ביוזמת "כיפת הסייבר" המצויידת, לפי הנטען, בכלי בינה מלאכותית על מנת לזהות ולהדוף איומים סייבר לפני שהם מצליחים לפגוע במערכות קריטיות.

משרד ראש הממשלה הוציא ביום רביעי האחרון הודעה לפיה: "עובד מדינה שהגיע לארה"ב בעניינים מקצועיים תושאל במהלך שהותו על ידי הרשויות האמריקניות. העובד, שאינו מחזיק בדרכון דיפלומטי לא נעצר ושב לישראל במועד המתוכנן".

לפי משטרת לאס וגאס, שבעת החשודים הנוספים הם דיוויד וונאקוט-יאנקה, 40; חוסה אלברטו פרז-טורס, 35; אניקט ברג'שקומאר סדאני, 23; ג'יימס רמון רדיק, 23; רמון מנואל פארה ולנסואלה, 29; ניל הריסון קריסי, 46 וג'ון צ'ארלס דאנקן, 49. כולם זומנו למרכז המעצרים הנדרסון למעט דאנקן שהוזמן למרכז המעצרים של מחוז קלארק.