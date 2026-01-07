ארבעה נרצחים ביממה: 3 גברים נורו למוות באור יום בשפרעם

שלושה גברים נורו למוות הלילה (רביעי) בשפרעם שבצפון, צוותי מד"א קבעו את מותם בזירה. כוחות משטרה רבים הוזנקו למקום והחלו בסריקות לאיתור חשודים. הרקע לאירוע פלילי והנסיבות בבדיקה.

חובש רפואת חירום במד"א בילאל ח'טיב ופראמדיק מד"א פאדי טנטורי, סיפרו: "קיבלנו דיווח על שלושה גברים שנפצעו באירוע אלימות. הגענו למקום בכוחות גדולים וראינו 3 גברים שוכבים כשהם מחוסרי הכרה, ללא דופק וללא נשימה, עם פציעות מירי בגופם. ביצענו בדיקות רפואיות ונאלצנו לקבוע את מותם במקום".

מהמשטרה נמסר כי "נפתחה חקירת אירוע הירי, השוטרים הוזנקו למקום האירוע, החלו בסריקות לאיתור חשודים בירי ופתחו בחקירת נסיבות המקרה".

בערערה שבנגב, נורה למוות מחמוד גאסר אבו עראר, סטודנט לרפואה בגאורגיה בשנות ה-20 לחייו, יום אחרי שהגיע לביקור בארץ. הרקע למעשה ככל הנראה הוא סכסוך משפחות. הוא פונה לבית החולים סורוקה ושם נקבע מותו. עשרה חשודים במעשה נעצרו בתום מרדף של המשטרה.