אישום יוגש נגד בן 16: ביצע שוד אלים כלפי קטין בן 12 בדרום ת"א

הצהרת תובע הוגשה בסוף השבוע האחרון נגד תושב תל אביב בן 16 שחשוד בביצוע שוד אלים כלפי קטין בן 12 בדרום העיר. בימים הקרובים צפוי להיות מוגש נגדו כתב אישום.

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בתאריך 19.7.2026 התקבל דיווח במוקד 100 של המשטרה אודות אירוע שוד אלים שבוצע בקטין כבן 12, בשכונת כפר שלם בדרום תל אביב, במהלכו הותקף באלימות ונשדד הקורקינט שהיה בחזקתו.

במסגרת החקירה עלה כי החשוד ניגש לקורבן, שדד ממנו את הקורקינט שהיה ברשותו, תוך נקיטת אלימות שכללה מכות אגרוף ודחיפות, אשר גרמו לקורבן לחבלות בפלג גופו העליון.

החשוד נעצר, ומאז מעצרו הוארך מעת לעת. בסוף השבוע, משהתגבשה תשתית ראייתית נגדו, הוגשה הצהרת תובע על ידי הפרקליטות. בימים הקרובים צפוי להיות מוגש נגדו כתב אישום, לצד בקשה למעצרו עד לתום ההליכים.