המשטרה פשטה על קהילה ביבניאל בחשד שחתונות קטינים נערכו בחשאי במשך שנים

בתום חקירה סמויה שנמשכה מספר חודשים, המשטרה פשטה הבוקר (רביעי) על מספר יעדים ביבניאל ועיכבו לחקירה מעורבים רבים בחשד לנישואי קטינים שנערכו בניגוד לחוק בתוך קהילה סגורה הפועלת באזור.

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על פי המשטרה, החקירה התמקדה בחשד כי במשך שנים התקיימו בקהילה חתונות קטינים באופן חשאי, תוך הסתרת הטקסים מהרשויות. עם הפיכת החקירה לגלויה עוכבו לחקירה חברי קהילה שעל פי החשד היו מעורבים בארגון החתונות, בשידוך הקטינים ובעריכת טקסי הנישואין, לצד מספר קטינים שעל פי החשד נישאו בחודשים האחרונים.

מהחקירה עולה כי החתונות נערכו לכאורה בשעות הבוקר ובנוכחות מצומצמת, כאשר מיקום הטקס נשמר בסוד עד לרגע האחרון. לפי החשד, המשתתפים התבקשו שלא לצלם את האירועים ולא להכניס טלפונים ניידים מחשש לתיעוד. לאחר הטקס הדתי נערך לעיתים אירוע רחב יותר שהוצג כלפי חוץ כ"מסיבת אירוסין".

במשטרה ציינו כי במסגרת החקירה, בחודש פברואר האחרון, פשטו בלשי המחוז הצפוני על טקס נישואין של קטינים שהתקיים בבית ביישוב. במהלך הפעילות אותרו בני הזוג כשהם לבושים בבגדי חתן וכלה, ובחיפוש במקום נמצאו כתובה, טבעות נישואין וכוס עטופה בנייר כסף שהוסתרו בארון של מרכזיית מים.

עוד עלה מהחקירה כי באמצעות צווים שהוצאו לבתי חולים בצפון הצליחו החוקרים לאתר יותר מ-20 מקרים בשלוש השנים האחרונות שבהם קטינות מהקהילה ילדו תינוקות, בעוד שלפי רישומי משרד הפנים הן היו רשומות כרווקות בעת הלידה.

במשטרה מסרו כי החקירה נמשכת וכי צפויות פעולות חקירה נוספות. "משטרת ישראל תמשיך לפעול בנחישות נגד כל עבירה הפוגעת בקטינים ובחסרי ישע, ובכלל זה עבירות הקשורות לנישואי קטינים בניגוד לחוק", נמסר. "החקירה היא חלק ממאבק מתמשך למען שמירה על שלומם, ביטחונם וזכויותיהם של קטינים".