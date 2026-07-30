נעצר חשוד בהשלכת אבנים לעבר דלת הכניסה של חדשות 12 וכתיבת מכתב איומים

תושב רמת גן כבן 40 נעצר בחשד להשלכת אבנים לעבר דלת הכניסה של חדשות 12 וכתיבת מכתב איומים. ל-i24NEWS נודע, כי הגבר נעצר בעבר בגין ריסוס גרפיטי סמוך למשרדי חדשות 13 בחודש שעבר.

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כאמור, הוא חשוד בתקרית שנרשמה בתחילת השבוע, במסגרתה הושלכו אבנים לעבר משרדי חדשות 12, אשר גרמו לניפוץ זגוגית דלת הכניסה לבניין שנמצא בתל אביב. בנוסף, בסמוך אליו, נמצא מכתב איומים המופנה לכאורה כלפי אישי ציבור ואנשי תקשורת.

מחומרי החקירה עולה, כי החשוד שגרם לנזק באמצעות אבנים שהשליך לעבר הדלתות נמלט מהמקום, לא לפני שהשאיר את מכתב האיומים המדובר בסמוך.

המפכ"ל דני לוי ומפקד מחוז ת"א חיים סרגרוף מסרו: "לא נאפשר פגיעה באף כלי תקשורת במדינת ישראל. שמנו את כל כובד משקלנו על החקירה, שהובילה למעצרו של החשוד".

כזכור, במכתב שהונח בבוקר יום שלישי נכתב: "עד שלא תבקשו סליחה בפרשת שדה תימן אני לא עוצר. בפעם הבאה הלבנה תהיה מכוונת לאחד או אחת מראשים שלכם. גם סליחה ללא כוונת הלב זה בסדר התייחסו למכתב בכובד ראש ובמלוא הרצינות חבל כי בסוף מישהו ימות".

בהמשך נכתב: "בוגד מבית מסוכן מאויב מבחוץ", ומופיעים מספר שמות של גורמים במערכת הביטחון, לצד מספר דמויות נוספות: "רונן בר, הרצי הלוי, אהרון חליוה, אבי בלוט, ברסלר ובן זוגה, החטיבה היהודית בשב"כ, אהוד ואהרון ברק, כל הלשעברים, יאיר גולן, בג"ץ, יצחק (יבכה) עמית, גלי הלא היא איזבל, הארץ" יפעת ירושלמי, טייסי ה-7.10. דין האלוקים יפרע מכולכם".

האירוע הזה מצטרף למספר מקרים שנרשמו מתחילת החודש, במהלכם אלמונים פגעו והשחיתו מערכות תקשורת.

נזכיר כי לפני שבועיים, הפרקליטות החליטה סופית שלא להעמיד את החשוד לדין על עבירת הסתה לאלימות, על ריסוס גרפיטי "דם הבוגדים עוד יותר לפרסום" מחוץ למשרדי ערוץ 13.