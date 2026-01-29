הושלך לבור בעודו בחיים: פרטים חדשים על רצח משה צברי

כתב אישום חמור הוגש הבוקר (חמישי) לבית משפט המחוזי בירושלים נגד אבינועם מזרחי, בן 27, שרצח את בן-דודו משה צברי בחודש שעבר בדקירות סכין וזרק את גופתו לבור ביער מול כפר זוהרים ובהמשך הצית את רכבו ביער המלאכים. האישומים המיוחסים לו הם רצח בנסיבות מחמירות, חטיפה לשם רצח, הצתה, החזקת סכין, השמדת ראייה ופגיעה בפרטיות.

מכתב האישום עולה כי מזרחי עקב אחרי צברי מספר ימים לפני הרצח באמצעות רכב שכור. בליל הרצח מזרחי הגיע לביתו של המנוח וכפה עליו להיכנס לרכבו, והחל בנסיעה לכיוון מקום הרצח. אחרי שהגיעו סמוך לבור מים, מזרחי דקר את צברי בירכו השמאלית וחתך אותו בשתי ידיו. לאחר מכן הוא השליך את צברי לתוך הבור בעודו בחיים במטרה להמיתו.

אחרי שהשליך את צברי אל הבור, מזרחי השליך גם את הכפפות שלבש ואת הסכין המתקפלת בה ביצע את הרצח. לאחר מכן מזרחי נסע ליער המלאכים והצית את הרכב בו בוצע הרצח.

בין הראיות שהשיגו החוקרים והובילו לפענוח הרצח: הכפפה עם DNA של מזרחי שהשליך לתוך הבור שבו קבר את צברי, והסכין המתקפלת שבה ביצע את הרצח. השוטרים כזכור עצרו את מזרחי לפני שנמלט מהארץ עם כוונה להעתיק את חייו לחו"ל.