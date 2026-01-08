חשיפה: היועמ"שית אישרה לחקור את השר זוהר בפרשת ההסתדרות

פרסום ראשון: המשטרה מתכננת לבצע בקרוב פעולה דרמטית בחקירת פרשת השחיתות בהסתדרות, כך פרסם הערב (חמישי) לראשונה פרשננו לענייני משטרה משה שטיינמץ ב"מהדורה המרכזית" עם מיכל רבינוביץ'.

ל-i24NEWS נודע כי הפעולה הדרמטית היא חקירתו של שר התרבות מיקי זוהר. חוקרת המשטרה ציינה כי "יש אירוע גדול שאנחנו לקראתו, שצריך להיעשות בזמן הקרוב".

כזכור, ראשית הפרשה - שזכתה לשם "יד לוחצת יד", בנובמבר 2023, עם מעצרם של בכירי ההסתדרות בהם יושב הראש ארנון בר דוד, שעדיין לא מורשה לחזור לעבודתו בארגון. מאז אותו הבוקר, נחקרו מאות בני אדם מחברות וארגונים שונים - ובכירים רבים - בחשד למעורבות או קשר כלשהו לפרשה או למי מהמעורבים.

