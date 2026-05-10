אחרי סערת הפרקליט: תיעוד נוסף של מעצר אלים - הפעם באשדוד

אחרי התיעודים ממעצר הפרקליט בבאר שבע, הערב (ראשון) נחשף תיעוד נוסף של אלימות שוטרים, שהגיעו לבניין באשדוד כדי לעצור לחקירה חשוד באירוע אלימות שאירע מספר ימים קודם לכן.

כמו במקרה הפרקליט, גם כאן השוטרים הגיעו לבניין בו החשוד שלמה מדלסי מתגורר, ציינו שפעלו באגרסיביות מכיוון שהוא התנגד אקטיבית למעצר, אך זה לא נראה בתיעודים. כמו כן, החשוד ביקש טיפול רפואי ולא פונה לקבלו.

בפנייה דחופה למח"ש, טען פרקליטו של מדלסי, שחר חצרוני ממשרד נוי-סננס-שפרלינג-חצרוני, כי בעת מעצרו, בלשי תחנת משטרת אשדוד ארבו ותפסו אותו בלובי בניין המגורים. "חרף העובדה כי מרשי שיתף פעולה עם השוטרים ולא הראה שום התנגדות הבלשים הכו אותו. מכות נמרצות! באחרונה, הגיע לידי תיעוד ממצלמות האבטחה של לובי הבניין, וסרטון מצלמות האבטחה מדבר בעד עצמו".

"מדובר באלימות חמורה וברוטלית שהפעילו בלשי התחנה, ללא כל הסבר או הצדק. בעקבות התקיפה האמורה, נגרמו למרשי חבלות של ממש בפניו... מדובר במקרה של אלימות שוטרים ברוטאלית ללא שום הצדק. שבמזל, תועד במצלמות". לבסוף, עורך הדין ביקש לעדכן אותו "בסטטוס החקירה פלילית נגד הבלשים, האם נעשו מעצרים ו/או שהוגש נגדם כתב אישום".