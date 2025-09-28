לאחר פריצת הטלפון: מקורבי בן גביר נחקרו שוב במח"ש

פרשת מקורבי איתמר בן גביר: נציב שירות בתי הסוהר, רב גונדר קובי יעקובי וראש המטה של השר לביטחון לאומי, חנמאל דורפמן, נחקרו היום (ראשון) במח"ש.

החקירה יצאה לפועל לאחר שבמח"ש הצליחו לפרוץ לטלפון הנייד של דורפמן אחרי כתשעה חודשים של ניסיונות - וכעת החוקרים יעמתו את השניים עם חומרים שנמצאו במכשיר. דורפמן אמור היה להגיע היום לחקירה - אך לא התייצב. חוקרי מח"ש פנו לבית משפט, ביקשו צו מעצר ולאחר מכן הגיעו למשרד לביטחון לאומי עם הצו - אך נעצרו אצל השומר. לבסוף דורפמן אכן הגיע לחקירה.

עורך דין אריאל עטרי, סנגורו של חנמאל דורפמן, מסר בתגובה: "מח"ש חצו היום את כל הקווים בחקירה הפוליטית הזו. הם פנו לבית המשפט והוציאו צו מעצר לא חוקי על תנאי על מנת להביא את דורפמן לחקירה, בניגוד גמור לפסיקת בית המשפט העליון. בנסיבות אלה הנחיתי אותו לא לשתף פעולה בקרקס הפוליטי והלא חוקי של מח"ש".

עורך הדין אורי קורב, סנגורו של נציב שב"ס קובי יעקובי, מסר בתגובה: "הנציב נחקר היום שוב במח״ש מסר את גרסתו ושיתף פעולה באופן מלא. עיתוי החקירה שמגיעה לאחר הזמנתו של הנציב לשימוע מעורר תמיהה. קיווינו שהנציב מוזמן סוף סוף לעימות עם עוזר המפכ״ל - שביקש הנציב לערוך למן הרגע הראשון - אך מסתבר שזו היתה תקוות שווא".

"מבלי להיכנס לפרטים, החקירה עסקה בשני ארועים שוליים הקשורים לחקירה כנגד אחרים בזמן שהנציב שימש כמזכיר השר. הנציב אינו בקיא בכל הפרטים של הפרשה, והתייחס לפעולותיו שהיו כולן חוקיות ובמסגרת מילוי תפקידו. אנו מקווים שהרשויות ימהרו לקבל החלטה וייסגרו את התיק נגדו מחוסר אשמה".

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, התייחס לסוגייה: "התופרת המשפטית לממשלה, העבריינית המפוטרת גלי בהרב-מיארה, שוב מפעילה את מח״ש כמיליציה פרטית לחיסול חשבונות ותפירת תיקים במטרה לסכל את שלטון הימין. אני מודיע לה: לא תרתיעי אותנו".

"אני נותן גיבוי מלא לנציב שב"ס רב-גונדר קובי יעקובי ולראש המטה שלי עו"ד חנמאל דורפמן, המבצעים את עבודתם בצורה מסורה ומקצועית, בשונה מעברייני צלאח א-דין שעוסקים בתפירת תיקים פוליטיים. יעקובי ודורפמן הם סמל לעובדי מדינה למופת, שמוסרים את נפשם למען עם ישראל. על כולנו להוקיר להם תודה על פעילותם - והם ימשיכו לשרת את הציבור בצורה נפלאה, כפי שעשו עד כה", הוסיף.

כאמור, יעקובי שימש בשנים האחרונות בתפקידים בכירים במשטרת ישראל ובשירות בתי הסוהר, ובכלל זה כמזכיר הביטחוני של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. על פי החשד, העביר יעקובי למפקד ימ"ר ש"י, נצ"מ אבישי מועלם, מידע חסוי ורגיש הנוגע לחקירת סמויה בעניינו - ועדכן אותו על עצם קיומה. למרות ההחלטה שנתקבלה לגבי יעקובי, טרם הוחלט האם מועלם יעמוד גם הוא לדין.

נזכיר כי בחודש יולי היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה הודיעה כי החליטה להגיש כתב אישום נגד נציב שב"ס רב גונדר קובי יעקובי, זאת בכפוף לשימוע. בהודעה נמסר כי הוא נחשד בעבירות מתחום טוהר המידות - מרמה והפרת אמונים ושיבוש חקירה.