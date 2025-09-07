מציל בבריכה עירונית חשוד בביצוע עבירות מין בקטינים

מומלצים -

מציל שעבד בבריכה העירונית בקרני שומרון חשוד בביצוע עבירות מין במספר קטינים במהלך חודש אוגוסט - כך דיווחה הבוקר (ראשון) ראש תחום פלילים לי עייש. מהחקירה, עולה כי מדובר בלפחות שני קטינים שונים, כאשר האירוע האחרון התרחש ב-12 באוגוסט.

התלונות הראשונות נגד המציל הוגשו כבר באמצע החודש הקודם, ב-14 וב-20 באוגוסט. קיים חשש כי ישנם קורבנות נוספים. החקירה העלתה כי המציל ביצע מעשים במספר הזדמנויות, ושהוא פוטר מעבודתו עקב החשדות נגדו.

בחקירת הילדים שבוצעו עד כה, נמסר כי לגבי אחד מהם ניתן להתרשם "מגרעין של אמת", בעוד שלגבי השני החוקר "מתקשה" להעריך את מהימנות הגרסה. בנוסף, קיימים צילומי מצלמות אבטחה שטרם התקבלו. החשוד הכחיש את המיוחס לו, וטען כי שיחק עם הילדים אופן תמים, והוסיף וביקש שיבדקו את הצילומים - על מנת להוכיח את חפותו.

עוד עלה כי לחשוד עבר פלילי ורקע של אשפוז פסיכיאטרי, בנוסף נבדק כיצד התקבל לעבודתו כמציל - מבלי שהתבקש להציג תעודת יושר. מעצרו הוארך עד ליום שלישי הקרוב.