יסיים בכלא: שלושה מאסרי עולם לראש ארגון הפשע ניבי זגורי

בית המשפט המחוזי בבאר שבע גזר הבוקר (שני) שלושה מאסרי עולם במצטבר על ראש ארגון הפשיעה יניב (ניבי) זגורי. בנוסף, הוטל על זגורי פיצוי כספי של 774 אלף שקל - 248 אלף שקל לכל קורבן - בעקבות רצח עד המדינה טל קורקוס, גרושתו דבורה הירש ואלישע סבח. על אריק איטל, שהורשע גם הוא ברצח קורקוס וסבח, נגזרו שני מאסרי עולם במצטבר.

מבין הסעיפים שיוחסו לו בכתב האישום, זגורי הורשע בשלוש עבירות רצח, קשירת קשר לביצוע פשע, ושלוש עבירות של ניסיון רצח, הדחה בחקירה ונשיאת נשק, עשיית עסקה בנשק ושיבוש מהלכי משפט. כמו כן זוכה מעבירה אחת של ניסיון.

בהכרעת הדין הורשעו שאר הנאשמים בתיק בעבירות של רצח בכוונה תחילה. נוסף על כך, אריק איטל הורשע בשלוש עבירות ניסיון רצח, חמש עבירות נשיאת נשק, ועבירה אחת של השמדת ראייה ושידול להשמדת ראייה. משה רובין הואשם בשיבוש מהלכי משפט והטרדת עד.

"תיק משול לסדרת פשע"

על פי כתב האישום, זגורי, יחד עם הנאשמים האחרים, אחראי לרציחתם של שלושה בני אדם, שחטאם היחיד היה שיתוף פעולה עם רשויות האכיפה. במרכז הפרשה עומד יניב זגורי, המואשם כי הוביל "קמפיין אלים ומקפיא דם" שמטרתו הייתה "לסתום פיות, להרתיע עדים ולהשליט פחד על כל מי שעלול להתקרב למערכת אכיפת החוק".

מסע הנקמה החל, על פי האישום, במרץ 2016, עם רציחתה של דבורה קורקוס ז"ל בבאר שבע. קורקוס נרצחה בקור רוח "לנגד עיני ילדיה", לאחר שתמכה בבעלה, עד מדינה לשעבר נגד זגורי. זמן קצר לאחר מכן, במאי 2016, נמלט זגורי לחו"ל, ומשם המשיך, על פי האישום, להוביל את מסע החיסולים.

שני מקרי רצח נוספים יוחסו לנאשמים: רצח אלישע סבח ז"ל, שנרצח בשל עדות שמסר נגד אדם איטל (אחיו של הנאשם אריק איטל); ורצח טל קורקוס ז"ל, עד המדינה לשעבר נגד זגורי, שנרצח ביוני 2017 באמצעות מטען חבלה רב-עוצמה שהוצמד לרכבו.

במהלך המשפט, שלושה נאשמים נוספים בפרשה – מיכאל מור, שמעון שרביט ואליושה בן שלום – הודו בחלקם ברצח טל קורקוס במסגרת הסדרי טיעון, ונגזרו עליהם עונשי מאסר. את התיק מטעם פרקליטות מחוז דרום מנהלים עורכי הדין סיגל דהן הירש, רחל אלמקייס, מירית נוימן ומוחמד סולימאן.